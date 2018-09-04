Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sütlüpınar Mahallesi'nde H.M'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin bahçesine ekilmiş halde 120 kök Hint keneviri, 2,75 gram metamfetamin, bir gram kubar esrar, 8,39 gram cam pipet ve pipetler içerisinde eritilmiş içime hazır şekilde uyuşturucu madde ve 1,50 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan H.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.