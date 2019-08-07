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Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişi tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Terör Örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası içeren paylaşımlarda bulunan 10 kişinin tutuklanarak ceza evine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:49
Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişi tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Terör Örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası içeren paylaşımlarda bulunan 10 kişinin tutuklanarak ceza evine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.


Ağrı Valiliğince konu ile ilgili yapılan açıklamada: “PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine ve Patnos İlçemizde Sosyal Medya Hesapları Üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan ayrıca PKK/KCK Terör Örgütü propagandasına dönüşen eylem etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen şahıslara yönelik 02.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, şahıslardan1’i Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:49
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