0553 313 94 23

Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Ağrı'da Eleşkirt ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü PKK progandası yapan 14 kişi gözaltına alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:17
Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Ağrı'nın Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eleşkirt ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:17
  1. Ağrı
  2. Eleşkirt
  3. Taşlıçay
  4. terör operasyonu
  5. Terörle Mücadele
  6. PKK operasyonları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar verildi! Cimbom'a kötü haber
    1. Karar verildi! Cimbom'a kötü haber
    2. Türkiye'den zehir zemberek ABD..
    3. Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! 'Hemen..
    4. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
    5. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    6. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    7. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    8. Galatasaray'ın cezaları onandı
    9. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    10. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    11. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    12. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    15. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    16. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    17. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    18. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    19. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    20. ABD'de özel sektör istihdamı..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı