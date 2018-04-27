THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ağrı’da tefecilere operasyon : 21 tutuklama kararı

Ağrı merkezli 5 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı.

27 Nisan 2018 Cuma 20:23
Ağrı’da tefecilere operasyon : 21 tutuklama kararı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik yapma'’ suçuna karıştıkları gerekçesiyle Ağrı merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız tabanca, 75 fişek, 457 borçlulara ait açık senet, borçlulardan zorla alındığı değerlendirilen taşınmaz mülklere ait tapu senedi ve borç defteri ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:23
  1. Ağrı
  2. ağrı
  3. tefeci
  4. operasyon
  5. tutuklama
  6. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular göreve başladı!
    1. Doğu Karadeniz'de gönüllü korucular..
    2. Kosova'da kızamık paniği!
    3. İngiltere'de cami çıkışı saldırı
    4. İngiliz merkezli kuruluş açıkladı!..
    5. 'Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde..
    6. Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21..
    7. "Peygamberler diyarı" ziyaretçilerin..
    8. Alabaş otu binbir derde deva
    9. Hürriyet'te bir şok daha! Fikret..
    10. Ağrı’da tefecilere operasyon : 21..
    11. Topçu'dan güreşçilere ziyaret
    12. İstanbul'da çocukların sokak..
    13. Kore Yarımadası'nda tarihi barışa doğru
    14. Aykut Kocaman uyardı! "Artık..
    15. AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi..
    16. Arı şaşkınlığı devam ediyor! Önce..
    17. İngilizler açıkladı: Abdullah Gül..
    18. Başbakan Binali Yıldırım: Ay yıldızlı..
    19. Berlin polisinden PKK yandaşlarına uyarı
    20. Bütün çocuklar sıkılır mı ?
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti