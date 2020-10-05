  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın naaşı Hatay'a uğurlandı
Aktüel

Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın naaşı Hatay'a uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:43:35 -
Ağrı'da şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın naaşı Hatay'a uğurlandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın cenazesi, törenle baba ocağı Hatay'a gönderildi.

İlçe kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olan 24 yaşındaki Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit Yırtıcı'nın özgeçmişi okundu.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, dua sonrası tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındı. Şehit Yırtıcı'nın naaşı, askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Hazal Yırtıcı, Ağrı Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...
Siyaset

Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...

"Yavuz hırsız" misali ateşkes için 7 şart koşan Ermeni Başbakan Paşinyan'a sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erb..
Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı
Gündem

Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ermenistan ve büyük güçlerin Azerbaycan'a kurduğu..
Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Ar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay