Ağrı'da seçim sonuçları belli oldu! İşte kazanan aday

Ağrı'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 51.06'sını alan DEM Partili Hazal Aras belediye başkanı seçildi. 7 ilçede ise DEM Parti 3, AK Parti 2, Yeniden Refah Partisi ise 1 belediye başkanlığını kazandı. Diyadin'de DEM Partili Adnan Doğan, Doğubayazıt'ta DEM Partili Kenan Alkan, Taşlıçay'da DEM Partili Mehmet Ali Budak, Eleşkirt'te AK Partili Ramazan Yakut, Patnos'ta AK Partili Abdulhalik Taşkın, Tutak'ta AK Partili Fevzi Sayan, Hamur'da ise Yeniden Refah Partili İsmet Aslan seçimin galibi oldu.

HAZAL ARAS KİMDİR?

Hazal Aras, 1975' yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İnönAğrı'da DEM Partili Aras başkan seçildi; 3 ilçeyi DEM, 3 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi YRP kazandı. Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun oldu. 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis Üyeliğine seçildi. 8 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadınlar Günü aktiviteleri için Doğubayazıt'ta yürüttüğü çalışmalarından dolayı tutuklandı. Tahliye edildikten sonra Kadın Siyaset Akademisi'nde çalışmalarını sürdürdü. Hazal Aras, 31 Mart 2014'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde HDP'den Diyadin ilçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.