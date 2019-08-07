Ağrı'da PKK/KCK operasyonu Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yapan, örgüt propagandasına dönüşen eylem, etkinlik ve basın açıklamalarına katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kişilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlı ise tutuklandı.

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