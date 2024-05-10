Ağrı’da öğretmenler “Şiddete Dur” demek için bir araya geldi
Ağrı’da bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle bir araya gelen öğretmenler, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla katledilmesini protesto etti.
Ağrı’da, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi yapan öğretmenler Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan öğretmenler, can güvenliklerinin sağlanması ve okullarda yaşanan şiddetin önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yine bildiğiniz gibi! Öğretmene şiddete “dur” değil “şov” dedi!
{relation id:1851215 slug:'bakan-tekinden-oldurulen-ogretmen-icin-taziye-mesaji'}