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Yerel Ağrı’da öğretmenler “Şiddete Dur” demek için bir araya geldi
Yerel

Ağrı’da öğretmenler “Şiddete Dur” demek için bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 13:12:00 -
Ağrı’da öğretmenler "Şiddete Dur" demek için bir araya geldi

Ağrı’da bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle bir araya gelen öğretmenler, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla katledilmesini protesto etti.

Ağrı’da, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto etmek için bir günlük iş bırakma eylemi yapan öğretmenler Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan öğretmenler, can güvenliklerinin sağlanması ve okullarda yaşanan şiddetin önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

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