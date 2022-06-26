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Gündem Ağrı'da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı
Gündem

Ağrı'da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı

Benzin istasyonunun fiyat panosuna çarpan minibüsün sürücüsü Mehmet Sinay ile araçta bulunan Murat Aktaş hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan Aktaş'ın tedavisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 14:46:00 -
Ağrı'da minibüs, benzin istasyonu tabelasına çarptı

Gece saatlerinde Ağrı Sanayi Sitesi yakınlarında kent merkezine doğru giden Mehmet Sinay yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat panosuna çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Sinay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri araç içerisindeki Seyhan Aktaş ile Murat Aktaş’ı yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyhan Aktaş’ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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