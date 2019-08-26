Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:42
Ağrı-İran kara yolunda inşaat firmasına tırın lastiği, seyir halindeyken Doğubayazıt ilçesi çıkışında patladı.
Tekerlekten sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tırın dorsesinde yangın çıktı.
Sürücünün yol kenarına çektiği tırdaki alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar oluştu.
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