Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ağrı-İran kara yolunda inşaat firmasına tırın lastiği, seyir halindeyken Doğubayazıt ilçesi çıkışında patladı. Tekerlekten sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği tırdaki alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar oluştu.

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