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Aktüel Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Aktüel

Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:22:17 -
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, aralarında çay bahçesi, spor ve nikah salonu, pazar yeri, cami ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 780 noktada denetim gerçekleştirdi.

Taksiler ve toplu ulaşım araçlarında denetimlerini sürdüren ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve temaslılara yönelik denetimlerde de karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.


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