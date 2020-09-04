  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı
Aktüel

Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:55:27 -
Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk kayboldu.

Somkaya köyü muhtarı Kutfettin Sökmen, 10 yaşındaki oğlu Sinan Sökmen'i ilçe merkezinde Fatih Camisi yakınlarındaki bir akrabasının iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazını kılmak için camiye gitti.

Namazın ardından iş yerine gelen muhtar Sökmen, oğlunun burada olmadığını fark etti.

İlçe merkezinde uzun süre kendi imkanlarıyla oğlunu arayan Sökmen, sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri kayıp olan Sinan Sökmen'i bulmak için çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Dikkat çeken açıklama

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını kaydederek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz ..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı