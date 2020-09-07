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Aktüel Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye para cezası
Aktüel

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-07 23:52:59 -
Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 275 kişiden oluşan ekiplerle spor salonu, camiler, çay bahçeleri, pazar yerleri, kuaför ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 415 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 71 ticari taksi ile 106 toplu ulaşım aracında denetleme yaparak vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uyguladı.





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