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Ağrı'da ikinci şok! 3 gündür haber alınamıyor

Türkiye büyük bir umutla minik Leyla'dan sevindirici bir haber beklerken, Ağrı'dan gelen başka bir haberle ikinci kez şok yaşadı. 25 Haziran Pazartesi günü kaybolan Serhat Eraslan'ı aramak için güvenlik güçleri Doğubeyazıt'ta arama çalışmaları başlattı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:10
Ağrı'da ikinci şok! 3 gündür haber alınamıyor

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı öne sürülen Serhat Eraslan'ın (13) bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde, Serhat Eraslan'ın, Büyük Ağrı Caddesiİnzibat Köprüsü mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, ilçe merkezindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmaları 14 gündür sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:10
  1. Ağrı
  2. Minik Leyla
  3. çocuk kaybolması
  4. Serhat Eraslan

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  • Ayşe MutAyşe Mut15 sa önce
    PKK ya da aile yakınlarından ya da aralarında husumet olan kişiler yapmıştır diye düşünüyorum
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