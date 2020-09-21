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Aktüel Ağrı'da hayvanların kışlık ihtiyacı için hazırlanan 50 ton ot ve bir ton saman kül oldu
Aktüel

Ağrı'da hayvanların kışlık ihtiyacı için hazırlanan 50 ton ot ve bir ton saman kül oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:58:52 -
Ağrı'da hayvanların kışlık ihtiyacı için hazırlanan 50 ton ot ve bir ton saman kül oldu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde itfaiye ekiplerinin 5 saatte söndürebildiği yangında yaklaşık 50 ton ot ve bir ton saman yandı.

İlçeye bağlı Alakoçlu köyünde, gece saatlerinde, hayvanların kışlık ihtiyacı için büyük emeklerle hazırlanan ot ve samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Taşlıçay ve Ağrı itfaiye ekipleri köye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabilen yangında, 50 ton ot ve bir ton da samanın yandığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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