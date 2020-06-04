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Aktüel

Ağrı'da düğün çiçekleriyle sararan yaylalar göz kamaştırıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:21:51 -
Ağrı'da düğün çiçekleriyle sararan yaylalar göz kamaştırıyor

AĞRI (AA) - Ağrı'daki yüksek rakımlı yaylalarda karların erimesiyle açan düğün çiçekleri görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve 6 ay karla kaplı bulunan kentteki yaylalarda, havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

Karların erimesiyle oluşan akarsular çevresindeki yemyeşil arazilerde açan çiçekler, göz kamaştırıyor.

Çadırların kurulup göçer hayatın başlayacağı bugünlerde bazı besiciler de koyunlarını yaylalarda otlatmaya başladı.

Renk cümbüşüne dönen yaylalarda çobanların otlattığı koyun ve kuzuların doğayla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

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