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Ağrı'da derelerden tutup, yol kenarında satıyorlar

Ağrı’nın Patnos ilçesi Değirmendüzü köyündeki çocuklar, derelerden binbir emekle tuttukları balıkları yoldan geçen arabalara satıp harçlıklarını kazanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:07
Ağrı'da derelerden tutup, yol kenarında satıyorlar

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde yaşları 10-12 arası değişen çocuklar sabah erkenden kalkıp, köyünün içinden geçen dereden tuttukları balıkları akşama kadar, Ağrı-Van yolu üzerinden geçen arabalara satmaya çalışıyor. Nizami bir şekilde ipe dizdikleri balıkları şoförlere gösterip ilgilerini çekmeye çalışan çocuklar, balıkları satıp harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor. 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:07
  1. Van
  2. Ağrı
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