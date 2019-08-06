Ağrı'da derelerden tutup, yol kenarında satıyorlar Ağrı’nın Patnos ilçesi Değirmendüzü köyündeki çocuklar, derelerden binbir emekle tuttukları balıkları yoldan geçen arabalara satıp harçlıklarını kazanıyor.

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde yaşları 10-12 arası değişen çocuklar sabah erkenden kalkıp, köyünün içinden geçen dereden tuttukları balıkları akşama kadar, Ağrı-Van yolu üzerinden geçen arabalara satmaya çalışıyor. Nizami bir şekilde ipe dizdikleri balıkları şoförlere gösterip ilgilerini çekmeye çalışan çocuklar, balıkları satıp harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.