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Ekonomi Ağrı'da çiftçilerin zorlu şeker pancarı hasadı devam ediyor
Ekonomi

Ağrı'da çiftçilerin zorlu şeker pancarı hasadı devam ediyor

Üretici Sinan Dönmez: - "Bu sene yağışlı bir sezon geçirdik. Dönümde 6-7 ton ürün alıyoruz. Bu da verdiğimiz emeğin karşılığı olarak bizleri, üreticileri memnun ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:29:04 -
Ağrı'da çiftçilerin zorlu şeker pancarı hasadı devam ediyor

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde şeker fabrikasında işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı devam ediyor.

İlçede son dönemlerde devlet desteğiyle 24 bin 600 dönüm alana ekilen şeker pancarının hasadı, özel makinelerle yapılıyor.

Tarlalarda hummalı bir çalışma yürüten çitçiler, hasattan sonra elde ettikleri ürünleri Ağrı Şeker Fabrikası’na teslim ediyor.

Çiftçilerden Sinan Dönmez, pancar sökümünü bu ay içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Geçen sene kuraklık ve yaprak kurdu hastalığı nedeniyle şeker pancarı veriminin düşük olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu sene yağışlı bir sezon geçirdik. Dönümde 6-7 ton ürün alıyoruz. Bu da verdiğimiz emeğin karşılığı olarak bizleri, üreticileri memnun ediyor. Nisan ayında başladığımız serüvenimiz ekim ayında son buluyor. Tarla sürmek, tohum ekmek, çapalamak, ilaçlamak, gübrelemek ve kaldırma işlemlerinin ardından pancarın serüveni burada bitiyor."

Dönmez, bu yıl geçen yıla göre 3 kat fazla ürün elde ettiklerini ve verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını anlattı.

Sinan Dönmez, "Rabbim hiçbir çiftçinin ve benim emeğimizi boşa vermesin. Ektiğimiz ekinde gübresinden yakıtına, tohumundan avansına kadar bizleri destekleyen devletimizden Allah razı olsun. Devletten aldığımız destek olmazsa ne ekim yapabilirdik ne de ürünümüzü pazarlayabilirdik." diye konuştu.

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