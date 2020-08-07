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Aktüel

Ağrı'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:57:46 -
Ağrı'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 zanlı yakalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde kardeşler arasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında dünkü silahlı, taşlı ve sopalı kavganın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 15 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında dün çıkan, aile bireylerinin de karıştığı kavgada Ahmet Elçi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.

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