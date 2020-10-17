Ağrı'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

AĞRI (AA) - Ağrı'da, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Millet Parkı önünde bir araya geldi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen araçlardan oluşan konvoy, Erzurum ve Kağızman caddelerinde şehir turu attı.

STK'lar adına basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ağrı Şube Başkanı Kerem Engin, Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını söyledi.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Engin, şunları kaydetti:

"Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor."