Ağrı’da Asfaltlama Çalışmaları Yeniden Başladı

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, doğalgaz nedeniyle ara verilen asfalt çalışmalarına yeniden başladı.

Ağrı Belediyesi, kent merkezinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını devam eden doğalgaz çalışmaları nedeniyle bir süreliğine durdurmuştu. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı üzerine getirilen iki adet Finişer, bir adet vabil ve üç adet silindir araçları ile asfaltlama çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.

Ayrıca kentte, şehir merkezinde daha önceden belirlenen yollar ile vatandaşların mağduriyet yaşadığı bölgelerde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

Doğalgaz çalışmaları nedeniyle ara verilen asfalt çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan “İlimizde bulunan ana arterler ve ara sokaklarda yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle yollarımızda tahribat meydana gelmiştir. Belediye olarak doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasını bekledik. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına Belediye imkânlarımızla getirdiğimiz araçlar ile asfaltlama çalışmalarını en ivedi şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.