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Yaşam Ağrı’da aranan 3 firari yakayı ele verdi
Yaşam

Ağrı’da aranan 3 firari yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2024-03-08 22:44:00 -
Ağrı’da aranan 3 firari yakayı ele verdi

Ağrı’da aranan 3 firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ağrı’da aranan 3 firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan N.Ç. ve Ö.İ. ile "terör örgütü propagandası yapmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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