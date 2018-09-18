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Ağrı''da aç kalan iki kurt yavrusu tedavi altına alındı

Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunun bahçesinde bulunan ve uzun süre aç kaldıkları tespit edilen 8 aylık iki kurt  yavrusu, yeni açılan Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda  tedavi altına alındı.

18 Eylül 2018 Salı 17:03
Ağrı''da aç kalan iki kurt yavrusu tedavi altına alındı

İki gün önce vatandaşlar tarafından ilçe  merkezinde bir düğün salonunun bahçesinde bulunan 8 aylık iki kurt yavrusu,  Doğubayazıt Belediyesi bünyesinde geçen hafta açılan Sahipsiz Hayvan Geçici  Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'na getirildi. 

Bakımevinde belediyenin veteriner hekimleri tarafından yapılan ilk  incelemede, uzun süre aç kaldıkları belirlenen kurt yavrularının bakım ve  tedavileri sürüyor. 

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, iki kurtun da uzun süre aç kalmaları nedeniyle ilçe merkezine  kadar indiklerini söyledi. 

Babur, "İki yavru kurt, vatandaşlar tarafından bir düğün salonunun  bahçesinde bulundu. Genel kontrollerinde uzun süre aç kaldıkları tespit edildi.  Ayrıca gözlerinde oluşan enfeksiyon da antibiyotik tedavisiyle ortadan  kaldırıldı. Bunun yanı sıra kuduz aşıları da yapıldı. Yavru kurtlarımız, iyileşme  süreçleri tamamlandıktan sonra Ağrı Dağı eteğinde besleme noktalarımızın da  bulunduğu doğal ortamlarına salınacak." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:03
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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