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Aktüel Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:30:50 -
Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.


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