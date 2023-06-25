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Gündem Ağrı'da 229 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Gündem

Ağrı'da 229 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-06-25 15:04:00 -
Ağrı'da 229 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı'da 229 Afganistan uyruklu göçmen, ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 229 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

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