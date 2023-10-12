  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizmin patlamasıyla Karadeniz'e turist akını, kaçak tesisleşmeyi de beraberinde getirdi: Kaçak turizm tesis oranı 2 yılda 51 kat arttı

Topu bakın nasıl taca attı! Kıvrak Ekrem'e 'torpilli iş' sorusu

Hindistan Türkiye'nin her yerinden fışkıran madene talip oldu! Acil olarak almak istiyorlar

Yeni rezalet patlak verdi! CHP’de şimdi de uyuşturucu skandalı

Sosyal medyada gündem oldu! İslam coğrafyasının liderlerine bomba çağrı

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı! Sınavlarda yeni dönem resmen başladı

Tüyleri diken diken eden cümle! Polat Alemdar’ın İsrail-Filistin sahnesi gündem oldu

Yazarımız Ahmet Varol'un kaleminden: Savaşı kim başlattı?

İsrail Filistin savaşı sadece silahla değil sosyal medya üzerinden de sürüyor

Türk SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Açıklama geldi!
Yerel Ağrı'da 1 günlük yasak
Yerel

Ağrı'da 1 günlük yasak

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:28:00 -
Ağrı'da 1 günlük yasak

Saldırı, olayların önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ağrı Valiliği, kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Saldırı, olayların önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ağrı Valiliği, kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yasak kapsamında toplantılar, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, mitingler, konserler ve benzeri tüm etkinlikler yer alıyor.

Ağrı'da her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve miting gibi etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı.

Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendi binalarında düzenlenecek tüm programlar yasak kapsamının dışında tutuldu.

Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında, "Basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ayrıca kanunsuz bir şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit bir şekilde ilimize gelecek olan araç ve şahısların il sınırlarına girişlerinin kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 12.10.2023 günü saat 00.01'den 12.10.2023 günü saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23