0553 313 94 23

Ağrı yapan safra taşına önlem şart

Uzmanlar, belirti veren safra taşlarının tedavi yapılmadığı takdirde zaman içinde kese iltihaplanmasına, şiddetli ağrı, ateş ya da tıkanma ve sarılığa yol açabileceğini bildirdi.

08 Mart 2019 Cuma 10:54
Ağrı yapan safra taşına önlem şart

Uzmanlar, belirti veren safra taşlarının tedavi yapılmadığı takdirde zaman içinde kese iltihaplanmasına, şiddetli ağrı, ateş ya da tıkanma ve sarılığa yol açabileceğini bildirdi.


Gastroenterolog Prof. Dr. Ethem Tankurt, kadınlarda ve 40 yaş üzerinde daha fazla görülen safra taşlarına "Müdahale edilmemeli mi? Edilmemeli mi?" konusuna açıklık getirdi. Safra taşlarının büyük çoğunluğunun sessiz taş olduğunu belirten Prof. Dr. Tankurt, "Bunlara tedavi gerekmez; ancak ilk belirtisi ağrı olan taşlarda eğer tedavi yapılmazsa zaman içinde de ateş, tıkanma ve sarılığa kadar giden komplikasyonlar yaşanabilir. Tek çaresi de ameliyattır" dedi.


İzmir Kent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ethem Tankurt, safra taşlarının tüm dünyada sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda 60 yaş üzerinde kadınların Avrupa’da yüzde 17, Amerika’da yüzde 9, ülkemizde ise yüzde 15’ inde safra taşı bulunduğunun belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Tankurt, "Bu oran erkeklerde daha az olup yüzde 6-12 arasındadır" diyerek şöyle konuştu:


"Safra karaciğerde yapılıp oradan safra kesesine geliyor. İşte bu safra sıvısının kimyasal yapısına bağlı olarak bazı kişilerde kristalleşmeler meydana geliyor, bu kristaller zaman içinde kum tanesi büyüklüğüne, daha sonra da taş büyüklüğüne ulaşıyor. Bazen de birleşip koyulaşarak safra çamuru dediğimiz birikinti görünümü alıyor. Safra taşının neden oluştuğunu kesin olarak bilmiyoruz ama en önemli etkenin safranın kimyasal yapısını belirleyen genetik faktörler olduğu düşünülmektedir; ayrıca hormon benzeri ilaçlar ve obezite, diyabet, karaciğer hastalıklarının da safra taşı oluşumunu artırdığı biliniyor."


Safra taşlarının büyük çoğunluğunun sessiz taş olup hiçbir belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Tankurt, "Bunlar tesadüfen ultrason tetkiklerinde yakalanıyor. Belirti vermeye başlamış taşlarda ilk semptom ağrıdır. Birlikte bulantı olabilir. Belirti veren taşlarda tedavi yapılmazsa zaman içinde komplikasyon gelişir. Bunlar başlıca; kese iltihaplanması sonucu şiddetli ağrı ve ateş ya da taşın ana safra kanalına düşmesi sonucu oluşan tıkanma sarılığıdır. Bu durumda pankreatit de olaya eşlik edebilir. Safra taşlarının sessiz döneminde hiçbir tedavi gerekmez ve sadece yıllık ultrasonografi kontrolleri ile izlenir. Ağrı başlamışsa tek tedavi yöntemi ameliyattır. Kapalı kese ameliyatı bugün dünyada en çok yapılan, kolay ve genellikle sorunsuz bir tedavi yöntemidir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
    1. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    3. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    4. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    5. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    6. Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli
    7. 800 yıllık altın işlemeli tabloları 2..
    8. Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide..
    9. Başkan Yaman, Rektör Taş ile bir araya..
    10. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,..
    11. Başkan Yüzügüllü, öğrencilerle bir..
    12. Borsa İstanbul'da gong kadın-erkek..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    14. Beyoğlu’nda otelde yangın paniği
    15. Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu
    16. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    17. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    18. Osmanlı'da kadın hakları arşivde
    19. Kozmik odada kumpas davası
    20. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir