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Aktüel

Ağrı Valisi Varol'dan sele kapılarak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:06:10 -
Ağrı Valisi Varol'dan sele kapılarak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol, koyun otlatırken kentte iki gün önce etkili olan sel sularına kapılarak vefat eden çocuğun ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Dumanlı köyünde 13 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında 10 yaşındaki kardeşi Murat Eytemiş ile koyun otlatırken bir anda gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş'in ailesini ziyaret eden Vali Varol, acılı aileye başsağlığı diledi.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş'in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulunmuştu.

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