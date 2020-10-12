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Aktüel Ağrı Valisi Varol, Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan askeri hastanede ziyaret etti
Aktüel

Ağrı Valisi Varol, Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan askeri hastanede ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:42:10 -
Ağrı Valisi Varol, Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan askeri hastanede ziyaret etti

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Sezgin’i hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Varol, teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Sezgin'i ziyaret ederek sohbet etti.

Sezgin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Varol, sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Ağrı Dağı kırsalında 2 gün önce teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit olmuş, 1 askerde yaralanmıştı.

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