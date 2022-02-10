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Eğitim Ağrı okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat! Ağrı okullar tatil edildi mi?
Eğitim

Ağrı okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat! Ağrı okullar tatil edildi mi?

Ağrı valilik okul açıklaması! Kar yağışı sebebiyle Ağrı’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Ağrı’da okullar tatil edildi mi? 11 Şubat okullar tatil mi Ağrı

Yeniakit Publisher
2022-02-10 21:48:00 -
Ağrı okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat! Ağrı okullar tatil edildi mi?

Ağrı’da etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi “Ağrı valilik açıklaması okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Ağrı okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat! Ağrı okullar tatil edildi mi?

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla; Ağrı İl Merkezinde, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullarda ve bağlı köy okullarında, 11 Şubat Cuma gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

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