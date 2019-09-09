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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:23
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, mesajında, ”2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlayacak olmanın gururunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Valimiz Sayın Süleyman Elban’ın himayelerinde başlatılan ve ilimizde bir sevdaya dönüşen KodAğrı Projesi başta olmak üzere diğer eğitim projelerimiz ile başarılı çalışmalarımızı 2019-2020 eğitim öğretim yılında da var gücümüzle sürdüreceğiz ”dedi.


Öğretmenlere seslenen Tekin, ”Sizler göz bebeğimiz evlatlarımızın akıl ve kalp rehberlerisiniz. Taşıdığınız yüksek irade ve kararlılıkla dinamik, özgüvenli insancıl değerlere sahip bir nesil yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunarak doğru adımlar atmalarını sağlamak, onları yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak adına gece gündüz fedakarca çalışacağınıza olan inancım sonsuzdur ”ifadelerini kullandı.


Velilere de seslenen Tekin, ”Sizlerin de bildiği gibi aile, bir toplumun temel unsurudur. İnsani değerlere sahip çıkan, bu değerleri yaşayan ve evlatlarına da yaşatan aileler güçlü bir ülkenin sarsılmaz temellerini oluşturur. Bu sebepledir ki eğitim öğretime yapacağınız katkılar bizler için çok değerlidir. Öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmek adına sizlere düşen görev öğretmenlerimizi desteklemek ve önümüze çıkan engelleri aşmak için bizlerle sürekli işbirliği içinde olmanızdır ”diye konuştu.


Öğrencilere de seslenen Tekin, ”Güzel yurdumuzun geleceğe dönük hayal ve hedefleri sizlerin azimli ve inançlı ruhlarınızda gizlidir. Sizlerin bu bilinçle hareket ederek bilgi, beceri ve değer sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler, üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek adına heyecan ve şevkle çalışmaya hazırız. Bu duygu ve düşünceler ile tüm öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:23
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