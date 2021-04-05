Ağrı liseleri taban puanı 2021 Ağrı liseleri başarı sıralaması |Ağrı liseleri kontenjanları

Başarılı bir gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir liseye gitmesi gerekiyor. Liseye gitmek için ise MEB tarafından yapılan LGS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ağrı liseleri taban puanı 2021, Ağrı liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?