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Sağlık Ağrı kesici özelliği nedeniyle büyük ilgi görüyor!
Sağlık

Ağrı kesici özelliği nedeniyle büyük ilgi görüyor!

Ana vatanı, Uzak Doğu ve Akdeniz ikliminin hakim oluğu bölgeler olan Arapsaçı otu, doğal ağrı kesici özelliği nedeniyle büyük talep görüyor. İşte, Arapsaçı otunun faydaları...

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:59:00 -
Ağrı kesici özelliği nedeniyle büyük ilgi görüyor!

İnanılmaz faydalara sahip olan arapsaçı otu, sıklıkla kullanılan şifalı bitki türleri arasında yer almaktadır ve aktarlarda satılmaktadır.

Ana vatanı, Uzak Doğu ve Akdeniz ikliminin hakim oluğu bölgeler olan arapsaçı otu, geleneksel tıp sisteminde eski dönemlerden bu yana iyileştirici özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.

Maydanozgiller ile rezene familyasından olan ve genelde iki yıllık otsu bitki türü olan bu otun boyu, yaklaşık iki metreye kadar çıkabilmektedir.

Yabani rezene ismiyle de bilinen arapsaçı otunun, uzmanlara danışıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilmektedir.

Peki, arapsaçı otunun faydaları nelerdir? İşte, arapsaçı hakkında bilgiler...

Arapsaçı otunun faydaları

Arapsaçı otunun en yaygın bilinen özelliklerinden birisi ağrı kesici özelliğinin bulunmasıdır. Düzenli bir şekilde kullanıldığı takdirde baş ağrısını ya da kas bölgelerinde oluşan ağrıları geçirebilmektedir.

Bir diğer bilinen özelliği ise bağırsakları rahatlatıcı bir özelliğe sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra kişinin midesindeki asit miktarını düzenleyip dengeleyerek gaz oluşumunu önlemektedir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazmı daha kolay geçirmeye yardımcı olarak kişiyi rahatlatmaktadır.

Arapsaçı otu, emziren annelerin süt miktarını arttırmaya yardımcı olmaktadır. Rezene gibi annelerin sütünü artırmanın yanı sıra anne sütü kalitesini de iyileştirmede oldukça etkilidir. Emziren anneler, doktorlarına danışarak arapsaçı otunu kullanabilir.

Arapsaçı otunun diğer bir faydası ise göz sağlığını korumasıdır. Düzenli olarak kullanıldığında kişiyi göz hastalıklardan uzak tutarak göz sağlığına katkıda bulunmaktadır.

Kornea ya da retina yapısını koruyan bileşenlere sahip olan arapsaçı otu, kişilerin ileri yaşlarda yaşayacakları muhtemel görme problemlerini de önlemeye yardımcı olmaktadır.

Arapsaçı otu kişinin boğaz yolunu yumuşatan maddelere sahiptir. Öksürük kesicidir ve boğaz bölgesinin rahatlamasını sağlamaktadır. Burada yer almakta olan bakterilerin yok olmasına destek vermektedir.

Arapsaçı otu kullanımı

Arapsaçı otu bitkisinin kullanım alanları oldukça geniştir. Endüstri alanında da kullanılabilen arapsaçı otu, insan sağlığı açısından da tercih edilmektedir.

Arapsaçı otunun kökleri doğranıp turşu haline getirilerek tüketilebilmektedir. Yaprakları kurutularak arapsaçı otu çayı elde edilebilmektedir. Ayrıca sebze kavurması olarak yemek biçiminde de tüketilmektedir. İsteğe bağlı salata ve benzeri yiyecekler içerisine koyulup kullanılabilmektedir.

 

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