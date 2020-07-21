Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları 2020 ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ÖSYM YKS 2020 tercih kılavuzu.
ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tabloda görülmektedir. İşte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları.
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Eğitim
Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Eğitim
Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020
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