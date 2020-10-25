Ağrı Emniyeti’nden Türk Kızılay’a kan bağışı desteği
Ağrı Emniyet Müdürlüğü personeli, “Canımızla, Kanımızla Kızılayın Yanındayız” sloganıyla Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Kovid-19 döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay’a kan bağışı desteği vermek istediklerini söyledi. Özen, “İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak Kızılay’ın her zaman yanındayız. 200’ün üzerinde personelimiz kan bağışında bulundu. Elimizden geldiği kadar sağlığı el veren her bir arkadaşımızın kan vermesini sağlayacağız” dedi.