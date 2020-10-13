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Aktüel Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Aktüel

Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:10:49 -
Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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