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Sağlık

Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Kamu Hastaneler Birliği arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesi, üniversite hastanesi statüsüne kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:25:19 -
Ağrı Devlet Hastanesi üniversite hastanesi statüsü kazandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Kamu Hastaneler Birliği arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesi, üniversite hastanesi statüsüne kavuştu.


Ağrı Devlet Hastanesi, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin de hazır bulunduğu törende AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven tarafından imzalanan protokolle üniversite hastanesi statüsüne yükseldi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yer aldığı üniversitenin bünyesine katılan Devlet Hastanesi ile Ağrı’nın sağlık alanında önemli bir adım daha katettiğini belirtti. Üniversite hastanesi statüsüne kavuşan Ağrı Devlet Hastanesinin üniversitedeki bilim adamlarının katkısı ile artık daha nitelikli sağlık hizmeti vereceğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Sağlık alanında önemli bir adım olan bu protokolün Ağrımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ataseven olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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