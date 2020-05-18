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Ağrı Dağı gelinciklerle bezendi

Iğdırlı vatandaş Harun Atlı: - "Doğanın böyle güzel renklere bürünmesi, Ağrı Dağı'nın bize sunduğu güzel nimetlerden biridir. Şehir hayatının bizi yıprattığı bugünlerde buranın bize sunduğu imkanlardan herkesin yararlanmasını isteriz"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:13:58 -
Ağrı Dağı gelinciklerle bezendi

IĞDIR (AA) - Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, gelinciklerle süslendi.

"Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen, Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi kesiminde, baharın etkisini göstermesiyle gelincikler açtı.

Gelinciklerin güzelliği, dağın 3 bin metresinden başlayıp zirvesine kadar uzanan karla kaplı manzarasıyla birleşince ortaya, görülmeye değer görüntüler çıktı.

Kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin geldiği bölge, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerden Rabia Bülte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her sene bu aylarda gelincikler çiçek açıyor. Ailemizle buraya gelip fotoğraf çekiliyoruz ve bu güzel doğanın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Harun Atlı ise "Doğanın böyle güzel renklere bürünmesi Ağrı Dağı'nın bize sunduğu güzel nimetlerden biridir. Şehir hayatının bizi yıprattığı bu günlerde buranın bize sunduğu imkanlardan herkesin yararlanmasını isteriz." diye konuştu.

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