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Aktüel

Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

Ağrı Dağı eteklerinde kum ocağı olarak kullanıldıktan sonra terk edilen sulak alanlar, kum tepeleri ve arasındaki renkli sularıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor - Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş: - "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:08:20 -
Ağrı Dağı eteklerindeki renkli sulak alanlar ilgi çekiyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kum tepeleri arasında oluşan farklı renklerdeki sulak alanlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Karahacılı köyü yakınlarındaki terk edilmiş kum ocağının içine dolan sular, bir süre sonra kırmızı ve yeşile dönüştü. Oluşan kum tepelerinin arasını kaplayan sular, adeta labirenti andıran görüntüsüyle ve suların rengiyle ilginç görüntüler sunuyor. Dağın eteklerinde bulunan sulak alan, hem Ağrı Dağı manzarasıyla hem de yeşil ve kırmızı sularıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

- "Fotoğrafçıları getirip bölgede çalışma yapacağız"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine, sulak alanlardaki su renginin ilgi çekici olduğunu söyledi.

Hem su renginin hem de oluşan kum tepelerinin Ağrı Dağı ile güzel bir kompozisyon oluşturduğunu aktaran Akkuş, "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.

Sulak alanı görmeye gelen vatandaşlardan İsmail Aksoy da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiğini ve güzel görüntülerle karşılaştığını anlattı.

Kum tepelerinin arasındaki suların ilgi çekici olduğunu ifade eden Aksoy, "Çok farklı, gezilip görülmesi gereken bir doğa olayı. Bu bölgede nadir rastlanan yerlerden birisi de burasıdır." dedi.

Özellikle alandaki su renginin ilgi çektiğini aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu renkler herhalde toprağa özgü bir renktir. Bu renklerin yağmur sularından oluştuğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir doğa olayı. Bence doğa fotoğrafçıları için gezilip de görülmesi gereken yerlerden birisi. Fotoğrafla ilgilenen, doğa fotoğrafı çeken arkadaşların buraya gelmesi gerekiyor. Bölgeye gezmeye gelenlerin de gelip buraları görmelerini tavsiye ederim."

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