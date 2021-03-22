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Eğitim Ağlı’da okullar tatil mi? Ağlı’da yüz yüze eğitim kaç gün tatil?
Eğitim

Ağlı’da okullar tatil mi? Ağlı’da yüz yüze eğitim kaç gün tatil?

Kastamonu son dakika haberler: Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde yüz yüze eğitime ilişkin son dakika kararı geldi. Ağlı’da okulda çalışan personelin korona testi pozitif çıkması sonrası Ağlı’da yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Ağlı’da okulların tatil edilmesi sonarsı Ağlı’da okullar ne zamana kadar Tatil? Ağlı’da yüz yüze eğitim ne zaman başlacak? soruları sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:27:00 - 2021-03-22 13:27:20
Ağlı’da okullar tatil mi? Ağlı’da yüz yüze eğitim kaç gün tatil?

Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihleri arasındaki illerin her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayıları haritasında Kastamonu 197,41 olarak açılamıştı. 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasında Kastamonu orta riskli iller arasında yer almıştı.

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