Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Oyuncu Bergüzar Korel’in ağlayarak yayınladığı yardım çağrısına cevap Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi.

SMA hastası bebekler için canlı yayın açıp, Sağlık Bakanı Koca’dan yardım isteyen oyuncu Bergüzar Korel, canlı yayında hıçkırıklara boğuldu.

Çok özür diliyorum diyerek videoya başlayan Korel, “Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım." dedi.

Müjdeli haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi

Sosyal medya twitter hesabından yaptığı açıklama ile SMA hastalarına müjdeyi veren Bakan Selçuk, paylaşımınında, "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur. SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.