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Dünya Ağlayarak yardım isteyen yaşlı kadına 'yorgunum' diyerek yardım etmedi!
Dünya

Ağlayarak yardım isteyen yaşlı kadına 'yorgunum' diyerek yardım etmedi!

İngiltere'nin Falkirk kentinde başını yere çarparak karların içine düşen 72 yaşındaki kadının yardım çığlığını, kargo görevlisi 'yorgunum' diyerek geri çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:34:00 -

İngiltere'de 72 yaşındaki kadın, evinin önünde eğilirken kayarak başını yere çarptı ve karların arasına düştü. O sırada yanında bulunan kargo görevlisi, ‘yorgun’ olduğunu belirterek kadına yardımcı olmadan gitti.

İngiltere’nin Falkirk kentinde soğuk hava ve karın etkisiyle evinin önü donan Patricia Stewart (72), yerdeki kargo kutularını alırken kayarak kafasını çarptı.

Yere düşen yaşlı kadını bırakıp gitti

Çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren Stewart, o sırada yanında bulunan kargo görevlisinden kalkmak için yardım istedi.

Kargo görevlisi ise yaşlı kadını yerden kaldıramayacak kadar 'yorgun' olduğunu söyleyerek karların içinde bıraktı gitti.

20 dakika ağlayarak yardım bekledi

Stewart, karların arasında kafası karışmış bir şekilde ağlayarak 20 dakika boyunca bekledi. O sırada Stewart’ın evinin önünden geçen başka bir kargo görevlisi olan Karolina Domska (22) yaşlı kadını fark etti ve soğuktan donmuş  kadına ambulans çağırdı.

Firma özür diledi

Hastanede tedavi gören Stewart’ın durumunun iyi olduğu açıklandı. Yaşlı kadını bırakıp giden kargo görevlisinin çalıştığı firma ise Stewart ve ailesinden özür dileyerek olayı araştırdığını belirtti.

 

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