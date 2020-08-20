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Gündem Ağlayarak yardım istemişti! Bergüzar Korel iki bakan için açıklama yaptı
Gündem

Ağlayarak yardım istemişti! Bergüzar Korel iki bakan için açıklama yaptı

Oyuncu Bergüzar Korel'in sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde SMA hastaları için yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kayıtsız kalmadı. Gelen güzel haberin ardından Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:50:00 -

Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklar için ağlayarak çektiği videoyla yardım çağrısında bulunarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmişti.

Bergüzar Korel "Çok özür diliyorum" sözleriyle giriş yaptığı videoda, "Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım." ifadelerini kullanmıştı.

Artan koronavirüs vakaları sonrası düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Bakan Fahrettin Koca, Korel'in çağrısıyla ilgili konuştu.

Bakan Koca, ilaçla ilgili bir sorunun olmayacağını kaydetti. Konuyla ilgili bir açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SMA hastalarına müjde veren Bakan Selçuk, "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur. SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz." İfadelerini kullanmıştı.

Bergüzar Korel'den bakanlara teşekkür

Bakanlardan çağrısına cevap alan oyuncu Bergüzar Korel, teşekkür videosu çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm SMA hastalarının sesini duyan ve onları tekrardan ilaçlarına kavuşturan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Bu süreçte evlatlarından elini çekmeyen sizler, bugün bu yavrular ilaçlarına kavuştularsa bilin ki emeğiniz büyük! Teşekkür ederim! İyi ki varsınız”

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

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Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

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Yorumlar

kütahyalı

sen de hala gezi kafası ile yaşa
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Mehmet

Gezicilere ödüle devam bravo...ilk fırsatta yine saldıracaklar
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