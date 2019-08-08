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Ağlayarak geldi gülerek ayrıldı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversite yerleştirme sonuçlarına göre eğitim fakültesini kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan kız öğrenciyi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin amacına ulaştırdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
Ağlayarak geldi gülerek ayrıldı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversite yerleştirme sonuçlarına göre eğitim fakültesini kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan kız öğrenciyi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin amacına ulaştırdı.


Üniversiteye yerleştirme sınav sonuçları açıklandıktan sonra kazandığı okula kayıt yaptırmak için babasını ikna edemeyen Gülsüm Ağar, son çare olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ulaşmak istedi. Valilik Açık Kapı Birimi’ne başvurarak yaşadığı sıkıntıyı gözyaşları içinde anlatan Ağar’ın durumu değerlendirilerek, Vali Erin’e bildirildi. Vali Erin’in baba ile görüşerek ikna etmesinin ardından genç kız, ağlayarak geldiği valilikten gülerek ayrıldı.


Üniversite sınavlarına çok sıkı şekilde çalışarak hazırlandığını ve hayalindeki puanı alarak, okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazandığını belirten Ağar, “Hayalim öğretmen olmaktı. Okulu kazandım, ancak babam kız çocuklarının okumasına karşı çıkıyordu. Ayrıca maddi imkanımız da yetersiz olduğu için okula kayıt yaptıramıyordum. Son çare olarak konuyu Sayın Valimize iletmek istedim. Valiliğe gelerek Açık Kapı Birimindeki personele durumumu anlattım. Ardından Valimiz babam ile görüşerek okumam için ikna etti. Bugün, hayatımın dönüm noktası ve öğretmen olma hayalimin gerçeğe dönüştüğü bir gün. Valimize ve açık kapı birimi personeline yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
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