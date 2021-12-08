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Yaşam Ağlara takılınca balıkçıları şaşkına uğrattı
Yaşam

Ağlara takılınca balıkçıları şaşkına uğrattı

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan caretta carettayı görünce şaşkına döndü. Ağdan kurtarılan caretta caretta balıkçılar tarafından tekrar denize bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:16:00 - 2021-12-08 16:31:46
Ağlara takılınca balıkçıları şaşkına uğrattı

Marmara'da avlanan balıkçıların ağına beklemedikleri bir şekilde caretta caretta takıldı.

Akdeniz kıyılarında yaşadığı bilinen caretta carettanın Marmara’da ağa takılması balıkçıları şaşkınlığa uğrattı.

Balıkçılar, caretta carettayı ağdan kurtararak tekrar denize saldı. Balıkçılar, caretta carettayı kurtardığı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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