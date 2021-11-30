Ağızlarındaki baklayı çıkardılar! "Muhafazakarları kafakola alalım" çağrısı

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Halk TV ekranlarında Abdullah Gül güzellemesi yapması ve "Atatürk düşmanı olduğunu söylemek çok ayıptır ve haksızlıktır" demesi üzerine muhalifler tarafından hedef olan Levent Gültekin, "Abdullah Gül meselesi" isimli bir yazı yazarak kendisini savundu.

AK Parti ve MHP'nin oylarından tırtıklamak için muhafazakarların oylarına ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gültekin, yazısında ağzındaki baklayı da çıkararak dindar ve muhafazakar kesimi kafakola almaları gerektiğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'nin oylarının iktidar olmaya yetmediğini söyleyen Gültekin, "Bu girdaptan çıkmamız için CHP ve İYİ Parti‘nin oyları yetmiyor, anlamıyor musunuz?" diye yazdı. Kılıçdaroğlu'nun işinin zorlaştırıldığını belirterten Gültekin, "Böyle yaptığınız için AK Parti’den kopan kararsız seçmen diğer partilere gitmiyor. " ifadesinde bulundu.

Levent Gültekin yazısında şu ifadeleri kullandı:

Kiminiz Gül’e düşman kiminiz Ali Babacan’a mesafeli, kiminiz “HDP olmasın” diyorsunuz, kiminiz “Ahmet Davutoğlu’nun orada ne işi var”, kiminiz Saadet Partisi’ne mesafelisiniz.

Kiminiz “Muhafazakar kökenli bir aday olursa oy vermem” diyorsunuz, kimileri de “Aday CHP’li olursa oy vermem” diyor.

Biz bir iktidar mücadelesi mi veriyoruz yoksa ülkeyi bu yıkımdan çıkarma mücadelesi mi?

Bu durumda ‘o olursa oy vermem bu olursa oy vermem’ yaklaşımını nereye koyacağız?

Söyler misiniz bana ülkenin bu yıkımdan kurtulması için birliktelik nasıl sağlanacak?

Herkes toplumu kendi yanına çağırıyor, bunun on yıldır bir sonuç vermediğini, 2023’te de sonuç vermeyeceğini görmeniz için daha ne olması gerekiyor?

Bu girdaptan çıkmamız için CHP ve İYİ Parti‘nin oyları yetmiyor, anlamıyor musunuz?

Muhafazakar kökenli siyasetçilere yönelik ettiğiniz sözlerin o toplum kesimini daha da dışladığını, kendilerine “Bizim burada ne işimiz var” diye sorduklarını görmüyor musunuz?

Böyle yaptığınız için AK Parti’den kopan kararsız seçmen diğer partilere gitmiyor.

Bu durumun seçimlerde yaratacağı tehlikenin gerçekten farkında değil misiniz yoksa bu umurunuzda değil mi?

Bu tür dışlayıcı, aşağılayıcı, ötekileştirici, nefret dolu yaklaşımların özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun işini daha da zorlaştırdığını anlamıyor musunuz?

Bir toplum kesiminde sevilen, itibar edilen siyasetçilere yönelik ettiğiniz sözlerin o toplum kesimini de olumsuz etkilediğini fark etmiyor musunuz?

Hakaretler, aşağılamalar, dışlamalar yüzünden DEVA, Gelecek, Saadet gibi muhafazakar kökenli partilerin millet ittifakıyla hareket etmesini engelliyorsunuz.

Bu yaptığınızla kime çalıştığınızın gerçekten farkında değil misiniz?

Ortada fol yok yumurta yok, buna rağmen iktidar hayali kurmaya, sizden olmayanları da dışlamaya başladınız.

Türkiye bir toplum kesimi iktidar hayali kuracak durumda mı Allah aşkına?

Türkiye’de barışın, varlığın sigortası olan cumhuriyet felsefesi tehlikede, demokrasi, hukuk, insan hakları bütünüyle rafa kaldırılmış.

Böyle bir ortamda iktidar hayali kurmak, bizden olsun onlardan olmasın yaklaşımına düşmek, dahası nefreti, ayrımcılığı körükleyen söz ve yaklaşımlardan vazgeçmemek bu ülkeyi zerre kadar umursamamaktır.

Tekrar edeyim: Ülkenin bu yıkımdan çıkması için toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var. “Ben de varım” diyen herkese “Gel” demekten başka seçeneğimiz yok.

‘Devleti biz ele geçireceğiz’ aç gözlülüğüyle “O olmasın, bu da olmasın, şunun ne işi var, filan da uzak dursun” demek “Ben ülkede yaşanan bu yıkımı umursamıyorum” demektir.