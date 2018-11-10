Ağızları Ülker‘le tatlandırıp kârını katladı! Fabrika alarak büyüdü

Ürünleriyle ağızları tatlandıran Ülker, yatırım ve ihracatıyla da ekonomiye katkısını sürdürüyor.

Ülker Bisküvi’nin 2018 yılının üçüncü çeyrek net dönem kârı 221,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket bu dönemde ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinden elde ettiği atıştırmalık işlerinin cirosunu yüzde 77,8 artırarak büyümesini sürdürdü. Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerinin oranı ise yüzde 38,6’ya ulaştı.

Ülker Bisküvi’nin operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı üçüncü çeyreğinde de büyümesini devam ettirdiğini belirten Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye’den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 büyüdü. Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 20,3; ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızın büyümesi yüzde 77,8 olarak gerçekleşti. Ülker Bisküvi olarak enflasyonla topyekün mücadele kapsamında desteğimizi sürdürüyoruz. Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 büyürken yurtiçi operasyonlarımızın FAVÖK artış oranı yüzde 8,8, yurtdışı faaliyetlerimizin FAVÖK artış oranı, ticari faaliyetlerimizdeki artış, sinerji ve kurun pozitif etkisi ile yüzde 89,2 oranında gerçekleşti.”

Yatırımlarla daha da ileriye

Tütüncü, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerimizin oranı yüzde 38,6’yla rekor kırdı. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini sene başında aşmıştık. Üçüncü çeyrekte de yüzde 16.1’e çıkarttık. Yurtiçindeki yatırımlarımızla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Ülker Bisküvi’nin 3. Çeyrek performansı

Atıştırmalıkların cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 1 milyar 458 milyon TL’ye yükseldi.

Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artışla 235,4 milyon TL oldu. İkinci çeyrekte yüzde 15,1 olan FAVÖK oranı üçüncü çeyrekte yüzde 16,1 olarak gerçekleşti.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018’in üçüncü çeyreğinde 221,9 milyon TL oldu.