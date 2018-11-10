THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Ağızları Ülker‘le tatlandırıp kârını katladı! Fabrika alarak büyüdü

Ülker, ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinin artan desteğiyle 2018’in üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdürdü ve 221,9 milyon TL net dönem kârı elde etti. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye’den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:24
Ağızları Ülker‘le tatlandırıp kârını katladı! Fabrika alarak büyüdü

Ürünleriyle ağızları tatlandıran Ülker, yatırım ve ihracatıyla da ekonomiye katkısını sürdürüyor. 

Ülker Bisküvi’nin 2018 yılının üçüncü çeyrek net dönem kârı 221,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket bu dönemde ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinden elde ettiği atıştırmalık işlerinin cirosunu yüzde 77,8 artırarak büyümesini sürdürdü. Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerinin oranı ise yüzde 38,6’ya ulaştı.

Ülker Bisküvi’nin operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı üçüncü çeyreğinde de büyümesini devam ettirdiğini belirten Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye’den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 büyüdü. Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 20,3; ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızın büyümesi yüzde 77,8 olarak gerçekleşti. Ülker Bisküvi olarak enflasyonla topyekün mücadele kapsamında desteğimizi sürdürüyoruz. Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,2 büyürken yurtiçi operasyonlarımızın FAVÖK artış oranı yüzde 8,8, yurtdışı faaliyetlerimizin FAVÖK artış oranı, ticari faaliyetlerimizdeki artış, sinerji ve kurun pozitif etkisi ile yüzde 89,2 oranında gerçekleşti.

Yatırımlarla daha da ileriye

Tütüncü, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerimizin oranı yüzde 38,6’yla rekor kırdı. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini sene başında aşmıştık. Üçüncü çeyrekte de yüzde 16.1’e çıkarttık. Yurtiçindeki yatırımlarımızla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Ülker Bisküvi’nin 3. Çeyrek performansı

Atıştırmalıkların cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 1 milyar 458 milyon TL’ye yükseldi.

Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artışla 235,4 milyon TL oldu. İkinci çeyrekte yüzde 15,1 olan FAVÖK oranı üçüncü çeyrekte yüzde 16,1 olarak gerçekleşti.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018’in üçüncü çeyreğinde 221,9 milyon TL oldu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:24
  1. Ülker
  2. Ülker Bisküvi
  3. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü
  4. Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün'de sel felaketi: 11 kişi öldü
    1. Ürdün'de sel felaketi: 11 kişi öldü
    2. Bu nasıl müdür? Öğrenciyi bu hale..
    3. Hezimet sonrası saha kenarında ağladı
    4. Damien Comolli'nin görüntüsü olay oldu!
    5. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi..
    6. Düğmeye basıldı! İstanbul'da merkezli..
    7. THY dolulukta da zirveyi zorluyor
    8. Beşiktaş'ta Joe Alexander kadro dışı..
    9. Ders yetmedi sınav koydular
    10. 3 ilde PKK operasyonu: 9 kişi gözaltında
    11. Vatandaş rahat bir nefes..
    12. AVM'de büyük çaplı yangın
    13. Beşiktaş milli araya moralli girmeyi..
    14. MİT ve polisten müthiş operasyon
    15. Adana merkezli uyuşturucu..
    16. Her 10 Kasım’da seni daha çok..
    17. Suudi istihbaratçıdan Kaşıkçı iddiası:..
    18. Hükümet ÖTV’yi, MediaMarkt fiyatları..
    19. Amerika'da orman yangını: 9 kişi öldü
    20. Fuat Oktay yeni sistemin detayını..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti