Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor! Her yerde aranan gizemli hazine gibi o tarif! Hemen yapın
Ağızda alana gelen yaralardan en makûssu muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük yaşamımızı çoğu zaman negatif etkilemektedir. Kanserli yaraları içeren ağız yaraları ise çoğunlukla küçük tahrişlere dayanıyor ve bir - iki hafta sürüyor. Aftı geçirmek için bir hayli usul bulunmaktadır. Bu gibi vaziyetlerle karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren usulü deneyebilirsiniz. Ağız yaraları neden olur? Ağız yaralarını önlemek için neler yapılabilir? İşte talepler için ağız yaralarını iyileştiren altın değerinde ve az bilinen yöntem... Hemen bunu yapın.
Aft ya da bir başka deyişle aftöz ülser, ortası beyaz kenarları kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir. Ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde görülür ve kişinin yemek yemesini, bir şeyler içmesini olanaksız hale getirir. Ağız içi yaraları görüntüsü rahatsız eder. Ağızda çıkan beyaz yara çözümler
AFT YARADILIŞINA NE İYİ KAZANÇ SUALİNİN YANITINI…
Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilir ve böylece aft yaradılışına ne iyi kazanç sualinin cevabını da bulabilirsiniz.
SUMAK
Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.
İŞTE AFT YARASINDAN 1 SAAT İÇERİSİNDE KURTARACAK USUL…
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Malzemeler
1 yemek kaşığı sumak
1 bardak su
HAZIRLANIŞI
Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz.
Bir seçenek tıp usulünü uygulamadan evvel rastgele bir yan tesir ve alerjiye karşı hekiminize müracaat etiniz.
Ağız içi yarası neden olur?
Geçmeyen ağız yarası Nedenleri ise;
Ağız yarası neden olur?
Genetik ve sistemik hastalıklar.
Vitamin ve mineral eksiklikleri.
İlaç kullanımı
Hormonal değişiklikler.
Besin ve ilaç allerjileri.
Aşırı soğuk ve sıcak besinlerin tüketilmesi.
Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması
Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi.
Ağız içi yara çeşitleri
Aft: Ağız içinde oluşan iltihaplı yaralardır. ...
Uçuk: Dudağın alt kısmında görülen lezyon yapılarıdır. ...
Pamukçuk: Ağız içindeki beyaz lekelenmelerdir. ...
Lökoplaki: Sarı ya da beyaza yakın renkleri ile, dil ya da ağız mukoza bölgesinde görülebilen bir yaradır.
1 aydır geçmeyen ağız yarası için doktora başvurunuz.
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