Ağızdaki yaraları 1 saat içinde yok ediyor!

Ağız sağlığı, hem görünüm olarak hem de vücudun diğer bölümlerini de ilgilendirmesi sebebiyle oldukça önemlidir. Zira ağız içerisinde oluşan küçük yaralar ve aft adı verilen daha ağır yaralar, çiğneme ve yutkunma eylemlerini yapmada zorluk çıkarırlar. Bu durum da günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkiler.

Ağız yaraları, küçük ve kendiliğinden geçen yaralar olabilirken, ağrıya sebep olan aftlar şeklinde de kendini gösterebilir. Boyutu ve etkileri fark etmeksizin, bu dertten muzdarip olanlar ağız yarasına ne iyi gelir sorusunun cevabını ararlar. Bu konuda bulunabilen en yaygın cevap, doğal yöntemlerdir.

Bu yaralar, küçük sorunlar gibi görünse de, altında farklı hastalıklar yatıyor olabilir. Bu nedenle özellikle kendini tekrarlayan yaralarda en kısa sürede bir uzmana başvurmak gerekir.

Sorun genellikle gargara yoluyla iyileşir. Gargara için ise daha çok doğal yöntemler tercih edilir. Doğal yöntemlerin yetersiz kaldığı noktalarda ise antibiyotik tedavisi veya antiviral ilaçlardan faydalanılabilir.

İgrus tarafından yapılan ve okurlara sunulan araştırmalara göre, ağız yarasına ne iyi gelir sorusunun en çok bilinen ve tercih edilen cevabı karbonat olmaktadır. Karbonat, iltihapları kurutma özelliğine sahiptir. Bu sayede yarayı iyileştirerek sebep olduğu ağrıları ortadan kaldırır.

Bir çay kaşığı karbonat ile suyu karıştırarak macun kıvamına getirdikten sonra yaranın üzerinde bir süre bekletin m daha sonra ılık suyla ağzınızı çalkalayarak karbonatı temizleyebilirsiniz.

Ağız Yarası Belirtileri Nelerdir?

Öncelikle görsel olarak belirti verir. Ağız içi renginden daha kızarık veya daha beyaz dokular şeklinde görülebilir. Bu oluşan yaralar iltihaplanarak daha ileri seviyeye geçebilir.

Yaranın oluştuğu bölgede şişkinlik, ağrı ve hassasiyet görülür. Ayrıca mevcut oluşumlarda ağrı ve batma hissi sebebiyle çiğneme ve konuşma gibi günlük basit eylemler yapılırken zorlanma yaşanabilir.

Diş fırçalamak, bir eziyet haline dönüşebilir. Bütün bu ağrıların totalinde iştahta azalma görülür. Ağız içerisindeki ağrı boğazda da görülmeye başlar. Bu semptomlara ek olarak ateş görülme ihtimali yüksektir. Ağız yarası belirtileri nelerdir sorusunun cevapları bu şekilde sıralanabilir.

Ağız Yarasına İyi Gelen Bitkiler

Ağızdaki yara ve aft oluşumları, genellikle doğal yöntemlerle çözülebilir. Çok uzun süre devem etmediği sürece doktor tedavisine ihtiyaç duyulmaz. Bu evde ağız yarası çözümleri bitkisel olup, tedavi amaçlı kullanılır.

İlk sırada karanfile aittir. Karanfilin ve karanfil yağının ağrı kesici özelliği vardır. Bu özellik sayesinde yaraların sebep olduğu ağrılar hafifletilebilir.

Bir diğeri de aloe veradır. Aloe vera jeli, direk yaranın üzerine uygulandığında, ağrıyı keser ve iyileşme süresini hızlandırır. Aynı şekilde bitkinin suyu da bu işlem için kullanılabilir.

Meyan kökü, doğal ağrı kesici özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde ağız içi yaralarda da oldukça etkilidir.

Hindistan cevizi yağı, bilinen en eski tedavi yöntemidir. Bu yağ, doğal antimikrobiyal özellik taşımaktadır. Yenilebilir bir takım yağlarla karıştırılarak ağız gargarası yapılması suretiyle, aft yaralarında oldukça etkili olmaktadır.

Ada çayı, yüzyıllardır mikroplara karşı verdiği mücadeleyi, İçin de devam ettirmektedir. Ada çayının demleyerek gargara yapmak oldukça faydalı olacaktır. Ya da yine demledikten sonra ağız içerisinde yaraların üzerine gelecek şekilde bir süre beklettikten sonra içilebilir. Ağız içerisindeki iltihapların giderilmesinde ve ağrının azalmasında rolü büyüktür.

Ağızda alana gelen yaralardan en makûssu muhtemelen aft yaralarıdır. Bu yaralar günlük yaşamımızı çoğu zaman negatif etkilemektedir. Aftı geçirmek için bir hayli usul bulunmaktadır. Bu gibi vaziyetlerle karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren usulü deneyebilirsiniz.

AFT yok eden tarif

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan yararlanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi kazanç sualinin cevabını da bulabilirsiniz.

SUMAK

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İŞTE AFT YARASINDAN 1 SAAT İÇERİSİNDE KURTARACAK TARİF

Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da verimli olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

Bir seçenek tıp usulünü uygulamadan evvel rastgele bir yan tesir ve alerjiye karşı hekiminize müracaat etiniz.

Aft için evde ne yapılabilir? Aft nasıl geçer?

Tahriş edici, sıcak, baharatlı, acı ve asitli yiyecek/içeceklerden uzak durmak.

Vitamin ve mineral takviyesi almak.

Stresten uzak durmak.

Tuzlu ya da karbonatlı su ile gargara yapmak.

Yemeklerden önce aftın üzerine ağız için kullanılan anestezik krem sürmek.

Doktor kontrolünde antibiyotik kullanmak.

Hangi vitamin eksikliği aft yapar?

Demir ve vitamin eksikliği ve özellikle de B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminlerinin eksikliği ağızdaki yaraları tetikliyor olabilir.

Ağız içinde çıkan beyaz yaralar neden çıkar?

Lökoplaki: Beyaz, kirli beyaz bazen sarımtırak etraf mukozadan hafif yüksek, üzeri düz veya pürtüklü olabilen lezyonlardır. Dilde ya da ağız mukozasında görülebilirler. Çoğunlukla sigara içimi ve dumansız sigara kullanımı sebebi ile geliştiği düşünülmektedir. Bunlar kesildiğinde lökoplaki genellikle sona erer.

Aft hangi hastalığın habercisi?

Aft oluşumu ile en sık belirti veren sistemik hastalık Behçet'tir. Bu nedenle ağzında sık tekrarlayan aft sorunu olanlar, Behçet Hastalığı yönünden araştırılmalıdır. Dudakta, yanağın iç tarafında ve dil üstünde oluşan oval ya da yuvarlak yaraların tedavisi için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Ağızda çıkan beyaz yara bulaşıcı mıdır?

Bir bağışıklık sorunu olduğu düşünülen aftlar bulaşıcı değildir. Dil üzerinde, yanakların içinde, damakta beliren, ağrılı, tek ya da birden fazla, irili ufaklı zımba deliği gibi yaralara 'aft' denir. Tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte bir bağışıklık sorunu olduğu düşünülen aftlar bulaşıcı değildir.