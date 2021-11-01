Ağızdaki aft nasıl geçer? Aft yarasına ne iyi gelir?

Aft ya da bir başka deyişle aftöz ülser, ortası beyaz kenarları kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir.

Aft neden oluşur?

Genetik yatkınlığın yanı sıra travma, stres ve kaygı bozuklukları, sigara kullanımı, tütün çiğneme, premenstrüel dönem, ilaç kullanımı, folik asit, B12, demir ve çinko gibi vitamin eksiklikleri, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu hastalık dönemleri, hormonal değişiklikler, sirke, turşu, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi, diş macunu içeriğindeki sodyum lauryl sülfat adlı köpük artırıcı madde, sistemik hastalıklar ve alerji gibi pek çok faktör aft oluşumuna sebep olabilir.

Ağız Yarasına Ne İyi Gelir?

Herhangi bir tedavi uygulanmadığında 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak ağrılı olduğu için kişinin hayat kalitesini düşürebilir. Bu gibi durumlarda sıcak, asitli ve yakıcı nitelikte olan tahriş edici gıdalardan kaçınılmalıdır.

Aft yaralarına iyi gelen öneriler

Tuzlu Su: Ağız sağlığı bakımında da etkili olmasından dolayı tercih edilen tuzlu su, ağız içi yaralarını iyileştirmek için de yine aynı etkiye sahip. Tuzlu su ile yapılan gargara sayesinde, enfeksiyona neden olan bakteriler temizlenmektedir.

Maydanoz: Antioksidan bir sebze olan maydanoz, çiğnendiği takdirde ağız içinde oluşan yaralar için çözüm olmaktadır. Yara oluştuğu günlerde gün içinde bolca maydanoz çiğneyerek, bu şikayetten kurtulabilirsiniz.

Limon: Limon asitli bir yapıya sahiptir. Bu yapısından dolayı da ağız içinde oluşan yaraları iyileştirmektedir.

Karanfil: Karanfili gün içinde çiğnediğiniz takdirde ağız içinde oluşan bakterileri yok edebilirsiniz.

Kekik: 1 çay kaşığı kadar kekik, yutmadan çiğnenirse ağız içi sağlığı korunmuş olacaktır.

Dut: Ağız içi yaralar söz konusu olduğunda dut size büyük yardım edecektir.

Karbonat: Karbonat ile ağız içindeki yaraları kısa sürede iyileştirebilirsiniz. Ağız bakımında karbonat sıkça tercih edilen bir üründür.

Sirke: Ağız içindeki yaraları sirke ile gargara yaparak temizlemek çok kolay ve etkilidir. Bir miktar sirkeyi ağız içinde çalkalayın ve tükürün. İşte bu kadar basit.

Ağız içi yaralarının iyileşme süresi yaklaşık 10 gündür. İlaçları düzenli kullanan ve ağız bakımını önemseyen kişilerde bu süre daha da azalacaktır. Daha çabuk iyileşmesi için asitli ve yağlı gıdalardan bir süre uzak durulmalıdır.

Ağızda AFT Sorunu Yaşayanlar İçin Kür

Malzemeler

1 bardak su

1 tutam yoğurt otu (5-6 gr)

1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Bir kab içerisinde kaynayan suyun içerisine bir tutam yoğurt otunu atın ve 5 dakika kaynatın. Kaynayan suyu süzün ve ağzınıza gargara yapın. Günde 2 kez uygulanabilir.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli aralıklarla kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.